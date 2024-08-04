Десятки тысяч британских пенсионеров могут разориться и замерзнуть

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Десятки тысяч пенсионеров в Британии могут оказаться на грани разорения или замерзнуть зимой из-за решения властей сократить субсидии на предоставление топлива сотням тысячам пожилых людей. Об этом пишет издание Guardian.
Уточняется, что порядка 130 тысяч пожилых людей в Британии не получат зимних топливных выплат, так как их доходы превышают порог, который им возможность получать их. Согласно информации источника, последнее решение правительства Великобритании отменяет льготы примерно десяти миллионам пенсионеров в Англии и Уэльсе в рамках пакета мер «по исправлению основ экономики».
Генсекретарь Национального съезда пенсионеров Британии Ян Шорт предупредил о риске увеличения числа госпитализаций и смертей из-за подобных мер.
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Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании заявил о неизбежности гражданской войны в стране. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова