Достижения.рф

Жителей Донецка напугали мощные взрывы

ТАСС: минимум три взрыва произошли в Донецке
Фото: iStock/dzika_mrowka

По меньшей мере три взрыва прогремели в Донецке. Об этом сообщает ТАСС.



Жители рассказали про громкие звуки в Киевском и Ворошиловском районах города. По данным агентства, в небе видели след от работы российской системы противовоздушной обороны.

На данный момент иные подробности неизвестны. В Минобороны РФ пока никак не комментировали информацию.

Напомним, в ночь на 14 сентября силы ПВО сбили над регионами и акваторией Азовского моря 80 беспилотников ВСУ. Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, над которой перехватили 30 дронов.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0