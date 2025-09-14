Жителей Донецка напугали мощные взрывы
ТАСС: минимум три взрыва произошли в Донецке
По меньшей мере три взрыва прогремели в Донецке. Об этом сообщает ТАСС.
Жители рассказали про громкие звуки в Киевском и Ворошиловском районах города. По данным агентства, в небе видели след от работы российской системы противовоздушной обороны.
На данный момент иные подробности неизвестны. В Минобороны РФ пока никак не комментировали информацию.
Напомним, в ночь на 14 сентября силы ПВО сбили над регионами и акваторией Азовского моря 80 беспилотников ВСУ. Наиболее массированной атаке подверглась Брянская область, над которой перехватили 30 дронов.
