В Минобороны доложили последние новости СВО

14 сентября 2025, 13:02

МО: бойцы ВС РФ ударили по центрам подготовки операторов беспилотных систем ВСУ

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военные ударили по центрам подготовки операторов беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщили 14 сентября в Минобороны России.