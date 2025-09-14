В Минобороны доложили последние новости СВО
Российские военные ударили по центрам подготовки операторов беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщили 14 сентября в Минобороны России.
По информации министерства, атаки проводили ударные беспилотники, артиллерия, оперативно-тактическая авиация и ракетчики. В сообщении уточняется, что они поразили пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 142 районах.
В тот же день экипаж сверхзвукового истребителя‑бомбардировщика Су‑34, как утверждает Минобороны, ударил по пункту управления БПЛА ВСУ. Когда уничтожение подтвердила разведка, самолёт благополучно вернулся на аэродром.
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается.
Читайте также: