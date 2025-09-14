Бойцы ВСУ стали брать позывные на русском языке

14 сентября 2025, 09:45

Командир Зак: ВСУ на Алексеевском острове использовали позывные на русском языке

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Военнослужащие ВСУ, находившиеся на Алексеевском острове под Херсоном, использовали позывные на русском языке. Об этом заявил командир 127-й отдельной бригады 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Зак.





По его словам, которые приводит ТАСС, боевики также свободно общались на русском языке.

«Мы их позывные знаем: Орел, Акула — все на русском. Они разговаривали на чистом русском», — сказал собеседник издания.

«Они потеряны, очень сильно подавлены, особенно после нашего наката (на остров — прим. ред.)», — добавил Зак.