Бойцы ВСУ стали брать позывные на русском языке
Командир Зак: ВСУ на Алексеевском острове использовали позывные на русском языке
Военнослужащие ВСУ, находившиеся на Алексеевском острове под Херсоном, использовали позывные на русском языке. Об этом заявил командир 127-й отдельной бригады 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Зак.
По его словам, которые приводит ТАСС, боевики также свободно общались на русском языке.
«Мы их позывные знаем: Орел, Акула — все на русском. Они разговаривали на чистом русском», — сказал собеседник издания.Он также отметил, что многие бойцы оказались на этом участке фронта после мобилизации в Одесской и Николаевской областях.
«Они потеряны, очень сильно подавлены, особенно после нашего наката (на остров — прим. ред.)», — добавил Зак.На острове находился отряд из 20 украинских военных. Его взяли под контроль в июле вместе с малым Антоновским железнодорожным мостом.
Ранее российские силовики объяснили, почему командование ВСУ против эвакуации тел погибших бойцов.