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В Запорожье произошли взрывы

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
02 апреля 2024, 03:14
Фото: iStock/ Roman Obydonov

Фото: iStock/ Roman Obydonov

Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское «Зеркало недели».
«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в Telegram-канале издания.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области РФ с 02.16 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога.


СМИ также сообщают о взрывах в Днепропетровске.

Запорожская область — регион России в нижнем течении Днепра, ставшая частью России по итогам референдума в 2022 году. На сегодняшний день под контролем России находится более 70% региона, остальная часть, в том числе областной центр, город Запорожье, остается под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром области временно значится город Мелитополь.

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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщают СМИ
«24 канал»: в Днепропетровске прогремело несколько взрывов
02 апреля 2024, 02:40

Фото: istock / JARAMA

В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы. Об этом проинформировал украинский новостной «24 канал».

«В Днепре (украинское название Днепропетровска — прим. ред.) слышны звуки взрывов», — сообщается Телеграм-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 01:25 слышна воздушная тревога.

Ранее в подполье сообщили о большом числе «азовцев»* в центре Харькова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
#взрывы
#украина
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Патрушев: Киев планировал жестко «решить вопрос» с русскоязычными регионами
Патрушев: Киев планировал силовым способом «решить вопрос» с русскоязычными регионами
02 апреля 2024, 01:46

Фото: iStock/ Liukov

Украинские власти устроили геноцид русскоязычного населения после госпереворота в 2014 году, а проблему с регионами, которые оказали сопротивление, намеревались решить силовым путем. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал в интервью aif.ru о существовании доказательств таких планов.
Он напомнил, что после государственного переворота Украина стала стремительно милитаризироваться.


«Имеются неопровержимые доказательства того, что Киев с подачи США и НАТО намеревался крайне жестко силовым путем решить вопрос со «строптивыми» регионами», — утверждает секретарь Совбеза РФ.

В ноябре 2013 года на Украине начались масштабные протесты оппозиции, которые переросли в беспорядки. Политический кризис привел к госперевороту в стране и ее частичному распаду зимой 2014 года. Жители Крыма на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией, а в Донецкой и Луганской областях начался вооруженный конфликт с украинскими националистами. Впоследствии местные жители провозгласили независимые от Киева народные республики, и в 2022 году по примеру Крыма присоединились к России.

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#крым
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Подполье заявило о нашествии «азовцев»* в Харьков
В подполье сообщили о большом числе «азовцев»* в центре Харькова
02 апреля 2024, 00:45

Фото: iStock/ komyvgory

В центре Харькова находится большое количество военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя подполья Сергея Лебедева.

«Как сообщают люди с мест, вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие «азовцев»*», — сказал он.

По его словам, они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека.

Ранее подполье сообщило, что военный аэродром в Кривом Роге Днепропетровской области Украины 1 апреля дважды подвергся ударам со стороны российских войск. Лебедев уточнил, что на аэродроме размещаются боевые самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников
Губернатор Гусев: В Воронежской области объявлена угрозу атаки БПЛА
01 апреля 2024, 23:06

Фото: iStock/Thx4Stock

Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По словам Гусева, средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в боевую готовность. Губернатор рекомендовал местным жителям следить за оповещениями от правительства региона или МЧС и быть готовыми «быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход». Чиновник настоятельно попросил население сохранять спокойствие.

Также об угрозе атаки дронов объявил губернатор Курской области Старовойт.

Ранее сообщалось, что вечером понедельника 1 апреля силы противовоздушной обороны России уничтожили шесть украинских беспилотников в акватории Черного моря.

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#всу
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#вс рф
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В Минобороны РФ сообщили о перехвате шести беспилотников ВСУ в акватории Черного моря
01 апреля 2024, 22:33

Фото: iStock/aapsky

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотников над Черным морем. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории — наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

В понедельник 1 апреля были уничтожены очередные беспилотные летательные аппараты, которые держали свой путь над морем. До материка вражеская техника не добралась. В Севастополе и Крыму сейчас действует желтый уровень террористической опасности.

Ранее сообщалось, что 24 марта Севастополь был подвержен атаке, в городе зафиксировали три прямых попадания снарядов в жилые дома. Во всех постройках были выбиты окна, а в одном из домов обрушилась часть стены и была повреждена газовая труба.

По мнению Владимира Путина, новые регионы вносят большой вклад в укрепление единства и безопасности всей страны. Президент указал на реализацию масштабных проектов, направленных на развитие экономической и социальной сфер, а также на повышение качества жизни граждан.

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#крым
#севастополь
#всу
#вс рф
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Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода
01 апреля 2024, 19:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Девять человек пострадали в результате украинского обстрела Белгорода. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Один из местных жителей находится в тяжёлом состоянии. Под обстрелами он получил проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. Также пострадала его дочь, которой диагностировали баротравму.

Бригады скорой помощи экстренно госпитализировали всех пострадавших в областную клиническую больницу.

Ещё шесть мужчин и женщин были доставлены в реанимацию с осколочными ранениями и баротравмами.

В результате обстрела ВСУ получили повреждения объекты городской инфраструктуры. В 13 квартирах выбиты окна, разрушены три частных дома, повреждён фасад школы.

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#всу
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Семья из Лисичанска обманула СБУ и месяц скрывалась от солдат в оккупированном городе
01 апреля 2024, 19:30

Фото: iStock/Giuda90

Семья из Лисичанска обманула СБУ и месяц скрывалась от вооруженных солдат в оккупированном городе до прихода российских войск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что во время отступления солдаты ВСУ для прикрытия от ударов собирались вывозить с собой местных детей. У местной жительницы Татьяны и её мужа их семеро.

Семью Татьяны отправили собираться, однако в этот момент им удалось сбежать. СБУшники объявили семью в розыск и искали целый месяц. Военные ходили по домам и угрожали расстрелять сбежавших. Отмечается, что соседи не раскрыли местонахождение людей.

Татьяна и ее близкие смогли выйти из укрытия, когда в Лисичанск пришли российские военные. Солдаты поделились с семьей едой, поскольку из-за взорванных мостов фуры с продовольствием не попадали в город.

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#вс рф
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ВС РФ ударили по аэропорту в Кривом Роге, который могли использовать ВВС Украины
Подполье: ВС РФ нанесли удары по аэропорту Лозоватка в Кривом Роге
01 апреля 2024, 18:49

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска нанесли удар по аэропорту Кривого Рога, который, по неподтверждённым данным, могли использоваться ВВС Украины. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Отмечается, что удар по аэропорту Лозоватка был нанесён в 16:45. Сообщается о взрыве с повторной детонацией. В течение сегодняшнего дня подполье фиксировало там активность ВВС Украины, также были замечены несколько самолётов и вертолётов.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили очередной танк Abrams, поставленный Украине её западными партнёрами. В ходе атаки на Авдеевском направлении ВС РФ также ликвидировали до 295 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

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#всу
#аэропорт
#кривой рог
#украина
#удар
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В парке Серпухова прошла акция в поддержку участников СВО
01 апреля 2024, 18:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Парк имени Олега Степанова стал центром поддержки участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
«Благотворительный забег «Бежим для Победы» объединил сотни неравнодушных жителей. Взрослые и дети проходили дистанции от 500 до 3 тыс. м. В забеге приняли участие бойцы спецоперации и ребята из ДНР. Лидеров и призёров в гонке не было. В рамках масштабного забега серпуховичи могли помочь в плетении маскировочных сетей, написать письма защитникам, осмотреть выставку оружия и экипировки, попробовать кашу из полевой кухни», – говорится в сообщении.
По инициативе общественной организации «Русичи» и партии «Единая Россия» возобновил работу выездной мобильный пункт приёма гуманитарной помощи. Средства, вырученные со стартовых взносов, будут пожертвованы в фонд «Добрыня» и направлены на закупку всего необходимого для военных.

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