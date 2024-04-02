В Запорожье произошли взрывы

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Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское «Зеркало недели».
«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области РФ с 02.16 (совпадает с мск) звучит воздушная тревога.
Запорожская область — регион России в нижнем течении Днепра, ставшая частью России по итогам референдума в 2022 году. На сегодняшний день под контролем России находится более 70% региона, остальная часть, в том числе областной центр, город Запорожье, остается под контролем украинских войск. С марта 2023 года административным центром области временно значится город Мелитополь.
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