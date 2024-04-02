В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщают СМИ

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В Днепропетровске на Украине прогремели взрывы. Об этом проинформировал украинский новостной «24 канал».
«В Днепре (украинское название Днепропетровска — прим. ред.) слышны звуки взрывов», — сообщается Телеграм-канале издания.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области с 01:25 слышна воздушная тревога.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* организация признана террористической и запрещена в России
Алина Юрчак