В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщают СМИ

Украинские власти устроили геноцид русскоязычного населения после госпереворота в 2014 году, а проблему с регионами, которые оказали сопротивление, намеревались решить силовым путем. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал в интервью aif.ru о существовании доказательств таких планов.