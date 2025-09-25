СМИ сообщили об одной детали при выступлении Зеленского в ООН

25 сентября 2025, 16:23

СМИ Украины с помощью ИИ дорисовали аудиторию при выступлении Зеленского в ООН

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Украинские СМИ с помощью искусственного интеллекта дорисовали аудиторию при выступлении Владимира Зеленского в ООН. Информацию об этом можно найти на сайте 9111.ru.