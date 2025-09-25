СМИ сообщили об одной детали при выступлении Зеленского в ООН
Украинские СМИ с помощью искусственного интеллекта дорисовали аудиторию при выступлении Владимира Зеленского в ООН. Информацию об этом можно найти на сайте 9111.ru.
Глава киевского режима выступил накануне на Генассамблее, однако, по сообщениям журналистов на месте, в зале во время его речи присутствовало лишь небольшое количество людей. На опубликованных видеозаписях видно, что многие места, включая первые ряды, остались пустыми.
В своей речи Зеленский заявил, что ход событий сейчас во многом определяется наличием оружия, а нормы международного права фактически не работают. Он высказал мнение, что Грузия потеряла перспективы европейской интеграции из‑за зависимости от Москвы, и призвал Евросоюз увеличить инвестиции в Молдову.
Ранее в СМИ фиксировались случаи, когда украинскому политику приписывали нарушения протокола на международных официальных встречах. На Генассамблею он прибыл в повседневном костюме. С трибуны выступал в чёрном пиджаке и брюках.
Читайте также: