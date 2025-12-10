СМИ уличили Зеленского в миллиардной коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило данные о заработанном на коррупционных схемах миллиарде долларов Владимира Зеленского. Об этом пишет «Лента.ру».
По информации СМИ, журналист Анатолий Шарий отметил, Зеленскому стало известно о том, что НАБУ получило информацию из США о его личных средствах, выведенных в результате коррупционных действий.
Шарий также добавил, что ее могут обнародовать, если глава киевского режима не будет «изображать стремление» к мирному соглашению с президентом США Дональдом Трампом.
По словам блогера, европейские лидеры советовали Зеленскому затягивать переговоры и откладывать назначение президентских выборов до тех пор, пока интерес американского лидера к конфликту не ослабнет.
Читайте также: