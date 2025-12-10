СМИ уличили Зеленского в миллиардной коррупции

10 декабря 2025, 17:42

НАБУ знает об украденном Владимиром Зеленским миллиарде долларов

Владимир Зеленский (слева)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило данные о заработанном на коррупционных схемах миллиарде долларов Владимира Зеленского. Об этом пишет «Лента.ру».