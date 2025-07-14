В России намерены запрещать украинцам въезд в страну на 50 лет
Пограничная служба России начала выносить решения о запрете въезда в страну для граждан Украины на сроки от 20 до 50 лет. Как сообщает ТАСС, такие меры принимаются в отношении украинцев, которые не были допущены на территорию РФ при прохождении контроля в московском аэропорту Шереметьево.
Согласно судебным материалам, основными причинами недопуска являются выявленные связи с Вооруженными силами Украины, спецслужбами, а также поддержка киевского режима и отрицательное отношение к специальной военной операции и Российской Федерации. После завершения проверок, граждане Украины получают уведомления о запрете на въезд и направляются обратно в страну, из которой прибыли.
С октября 2023 года украинцы могут попасть в Россию исключительно через аэропорт Шереметьево, где они проходят тщательный контроль, включая опросы и обследование их гаджетов. Большинство прибывающих успешно проходят проверку, однако те, кому было отказано, пытаются обжаловать решения о запрете въезда в судах. Они указывают на свои длительные связи с Россией, наличие вида на жительство, супругов-граждан РФ и недвижимость.
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