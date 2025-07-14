В России намерены запрещать украинцам въезд в страну на 50 лет

14 июля 2025, 08:04

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Пограничная служба России начала выносить решения о запрете въезда в страну для граждан Украины на сроки от 20 до 50 лет. Как сообщает ТАСС, такие меры принимаются в отношении украинцев, которые не были допущены на территорию РФ при прохождении контроля в московском аэропорту Шереметьево.