14 июля 2025, 07:43

Рогов: западный контингент на Украине будет приравнен к оккупационным войскам

Фото: iStock/Diy13

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что в случае размещения западного военного контингента на Украине, эти силы будут рассматриваться как оккупационные войска. Об этом пишет РИА Новости.





Его комментарии были сделаны в ответ на недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном развертывании объединенных экспедиционных сил на территории Украины.



Рогов подчеркнул, что западный военный контингент не имеет ничего общего с миротворческой миссией и будет действовать исключительно в интересах Запада, рассматривающего Украину как сырьевую базу и плацдарм против России. Он отметил, что размещение иностранных войск на украинской земле сделает их гарантированными участниками текущего военного конфликта.





«Сегодня оснований для введения миротворцев во Францию куда больше, чем на Украину. Именно Францию нужно спасать от Макрона и нарушения конституционных прав обычных французов», — добавил Рогов.

