Западные войска на Украине могут быть приравнены к оккупационным силам
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что в случае размещения западного военного контингента на Украине, эти силы будут рассматриваться как оккупационные войска. Об этом пишет РИА Новости.
Его комментарии были сделаны в ответ на недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможном развертывании объединенных экспедиционных сил на территории Украины.
Рогов подчеркнул, что западный военный контингент не имеет ничего общего с миротворческой миссией и будет действовать исключительно в интересах Запада, рассматривающего Украину как сырьевую базу и плацдарм против России. Он отметил, что размещение иностранных войск на украинской земле сделает их гарантированными участниками текущего военного конфликта.
«Сегодня оснований для введения миротворцев во Францию куда больше, чем на Украину. Именно Францию нужно спасать от Макрона и нарушения конституционных прав обычных французов», — добавил Рогов.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для России.