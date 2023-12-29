СМИ высказались о вероятном исходе конфликта на Украине

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По итогам почти двухлетнего протекания конфликта, Украина обречена на негативное завершение конфликта. Об этом сообщает CNN.
Автор материала подчеркнул, что РФ смогла выдержать санкционное давление и перестроить свою экономику, что не дает украинской армии никаких шансов на победу.
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