Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
За сутки беспилотники Украины ударили по 11 населенным пунктам Курской области, из жителей никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. Чиновник упомянул о повреждении жилых домов.
«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались в городе Судже, селе Николаево-Дарьино и на хуторе Олешня Суджанского района, поселке Горшечное Горшеченского района, селе Любимовка Большесолдатского района, селах Кондратовка и Белица Беловского района, вблизи поселка Теткино и села Кобылки Глушковского района, деревни Городище Рыльского района, села Гордеевка Кореневского района», — говорится в публикации чиновника.
Россия проводит спецоперацию на Украине по защите мирных граждан с конца февраля 2022 года. Тогда в Кремле приняли решение помочь властям ЛДНР отразить агрессию со стороны киевского режима.
Боевики ВСУ в свою очередь бьют по гражданским, используя людей в качестве живого щита. Российские власти предложили Киеву мирный план по урегулированию конфликта. Таким образом, Украина должна вывести войска с российских территорий, отказаться от членства в НАТО, снять все антироссийские ограничения.
Киев заявляет о возможности переговоров, несмотря на законодательный запрет, однако реальных шагов к мирному диалогу там пока не предприняли.
Читайте также:
На Западе заявили о скором начале переговоров по Украине
Названы огромные потери ВСУ в день
ВС РФ освободили несколько населенных пунктов вдоль дороги Купянск — Сватово
Никита Кротов