ВСУ теряют по две тысячи боевиков за день. Об этом в социальных сетях написал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он отметил, что украинская армия терпит фиаско и в тылу, и на фронте, где регулярно ликвидируют украинских националистов, а также их технику.