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ВСУ теряют по две тысячи боевиков за день. Об этом в социальных сетях написал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он отметил, что украинская армия терпит фиаско и в тылу, и на фронте, где регулярно ликвидируют украинских националистов, а также их технику.
«Украинские потери составляют в среднем две тысячи солдат в день», — говорится в сообщении.
Представители Минобороны Украины ранее заявляли, что острой необходимости снижать возрастной ценз для призывников нет, однако все может измениться. В украинском оборонном ведомстве подчеркивали, что на сегодня остаются нарушители воинского учета, включая тех, кто уклоняется от мобилизации. В связи с этим военкомы продолжат вручать повестки прямо на улицах.
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Никита Кротов