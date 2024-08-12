Смирнов раскрыл число погибших при атаке ВСУ в Курской области

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В результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов во время совещания с президентом Владимиром Путиным.
Отмечается, что с начала атаки украинских войск на российский регион погибли 12 граждан, также ранен 121 человек, в числе которых 10 детей.
Ранее Смирнов в ходе совещания сообщил о тяжёлой обстановке в Курской области. Он подчеркнул, что украинским войскам удалось взять под контроль 28 населённых пунктов. Также в настоящее время остаётся неизвестной судьба порядка двух тысяч жителей этих посёлков.
Кроме того, врио главы региона сообщал, что на данный момент из опасных районов эвакуировались около 121 тысячи человек.
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Ранее Смирнов в ходе совещания сообщил о тяжёлой обстановке в Курской области. Он подчеркнул, что украинским войскам удалось взять под контроль 28 населённых пунктов. Также в настоящее время остаётся неизвестной судьба порядка двух тысяч жителей этих посёлков.
Кроме того, врио главы региона сообщал, что на данный момент из опасных районов эвакуировались около 121 тысячи человек.
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Анастасия Чинкова