Стало известно, как ситуация под Курском сказалась на наступлении ВС РФ

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Армия России на фоне событий в Курском приграничье в 1,5 раза увеличили наступление по всем направлениям СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания по ситуации в Курской области.
«Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а, наоборот, увеличились, увеличились в 1,5 раза», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед ВС РФ, будут достигнуты.
В свою очередь врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту Путину, что в регионе нет чёткой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника.
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