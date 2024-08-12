Сёла в приграничных районах Курской области опустели

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Многие населенные пункты и райцентры в приграничных районах Курской области опустели, там находятся военные. Об этом сообщил российскому президенту Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов в рамках совещания по ситуации в Курской области.
«Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями», — доложил Смирнов.
Кроме того, по его словам, ситуация в регионе остаётся сложной, под контролем противника сейчас 28 населённых пунктов. Судьба находящихся в них двух тысяч человек остаётся неизвестной. На сегодняшний день из приграничных районов выехала 121 тысяча местных жителей. Всего планируется вывезти порядка 180 тысяч человек. С начала атаки ВСУ на Курскую область пострадал 121 человек, еще 12 погибли.
По данным Смирнова, на территории региона в настоящее время продолжают действовать вражеские ДРГ.
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Элина Позднякова