Смирнов: В приграничье Курской области сбили две авиабомбы ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины сбили в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов 28 августа.
– «Благодарю наших бойцов ПВО», – написал Смирнов в своем канале в Telegram.
Согласно сводке Министерства обороны РФ, российские ПВО сбили две авиабомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотников.
Кроме этого оперативно-тактическая авиация России уничтожила лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.
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Лия Мурадьян