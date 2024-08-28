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Смирнов: В приграничье Курской области сбили две авиабомбы ВСУ

Две управляемые авиабомбы ВСУ сбили на курском направлении
28 августа 2024, 13:15
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Две управляемые авиационные бомбы Вооруженных сил Украины сбили в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов 28 августа.
– «Благодарю наших бойцов ПВО», – написал Смирнов в своем канале в Telegram.

Согласно сводке Министерства обороны РФ, российские ПВО сбили две авиабомбы «Hammer» производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 49 беспилотников.



Кроме этого оперативно-тактическая авиация России уничтожила лагерь иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.

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#пво
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Стало известно откуда был направлен дрон атаковавший нефтебазу в Котельнич
28 августа 2024, 13:07

Фото: istockphoto / bbsferrari

Дроны, которые атаковали нефтебазу в Кировской области, были запущены из Сумской области. ОБ этом сообщил телеграм-канал Shot.
В сети распространилось видео, на котором виден полёт одного из дронов.

«Ранее сообщалось, что после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) не было зафиксировано возгораний или повреждений. Однако теперь стало известно, что два резервуара горят», — говорится в материале.

Это уже четвёртая попытка беспилотных летательных аппаратов атаковать нефтебазу в Котельниче.

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Mash: ВСУ атаковали Кировскую область с помощью спутников НАТО
Дроны ВСУ атаковали Кировскую область с помощью спутников НАТО
28 августа 2024, 13:01

Фото: сайт НАТО

Дроны ВСУ могли атаковать Кировскую область при помощи данных спутников НАТО. БПЛА на базе А-22 «Летучая лисица» впервые долетели до Кировской области 28 августа.
– «Украинские беспилотники впервые ударили по Кировской области. ВСУ атакуют регион с 10 утра. Очевидцы сообщают о минимум четырёх взрывах в районе комбината Вятка», – сообщает Mash.

По данным издания беспилотники пролетели 1500 километров благодаря информации со спутников НАТО. Дроны, учитывая рельеф местности, летели над водой в руслах рек, благодаря чему оставались незаметными. Также не исключают версию с участием диверсантов.

О прилете БПЛА утром 28 августа сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
«Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы», – написал глава региона.

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#нато
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В Кремле отреагировали на сообщения об отправке призывников для участия в боях под Курском
Песков: слова об отправке призывников в бой под Курском — искажение реальности
28 августа 2024, 12:52

Фото: сайт Кремля

Сообщения СМИ об отправке призывников для участия в боях под Курском являются неправдивыми. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, данная информация лишь искажает реальность. Песков заключил, что не считает необходимым подробно комментировать эти сообщения.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Курской области группу украинских штурмовиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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ВСУ покинули несколько позиций на востоке Селидова
28 августа 2024, 12:47

Фото: istockphoto / Mariia Kokorina

Украинские войска покинули некоторые позиции на восточной окраине города Селидово, расположенного недалеко от Красноармейска (Покровска в ДНР). Об этом сообщили ТАСС представители силовых структур региона.
«Средства объективного контроля фиксируют, что противник оставил несколько позиций на восточной окраине Селидово. По всей видимости, на измотанную группировку так действуют непрерывные удары российской артиллерии», — поделился собеседник агентства.

Он также отметил, что за минувшие сутки на этом участке фронта погибли несколько десятков украинских солдат.

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Склад боеприпасов ВСУ уничтожили бойцы «Днепра»
Войска «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области
28 августа 2024, 12:38

Фото: сайт Минобороны РФ

Подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области. ВС РФ ликвидировали военную технику и живую силу в районах Жеребянки, Каменское Запорожской области, Днепровское и Ударник Херсонской области, сообщает Минобороны России 28 августа.
Бойцы «Днепра» уничтожили 50 боевиков ВСУ, девять машины, американскую гаубицу М777, 152-миллиметровую пушку «Гиацинт-Б» и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
– ««Днепр» нанес поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны», говориться в сообщении.

Ранее российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Подразделения «Центр» продолжают продвигаться вглубь обороны ВСУ.

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#спецоперация
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ВС РФ освободили населенный пункт Камышевка в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Камышевку в ДНР
28 августа 2024, 12:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
#спецоперация
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«Спутниковая группировка НАТО» : Военэксперт рассказал, как дрон ВСУ атаковал Котельнич
Военэксперт Живов: ВСУ демонстрируют, что могут доставать дронами до любых точек
28 августа 2024, 12:05

Фото: istockphoto / NiseriN

Дрон впервые c начала СВО долетел до Кировской области — атаковал нефтяной резервуар в городе Котельнич. А расстояние между Кировской областью и границей — более тысячи километров.
Автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ выбирают для БПЛА далекие расстояния для того, чтобы продемонстрировать свою возможность доставать до любых важных стратегических объектов России на любых расстояниях.
«Каким образом выбирается? Не секрет, что в интересах нашего противника действует самая развитая спутниковая группировка НАТО, обладающая более, чем 1000 военных спутников. Все наши объекты им давно прекрасны известны. Спутники четко все фотографируют, эта информация передается украинским войскам, которые используют свои перспективные дроны для ударов. Они хотят показать, что нет такой глубины, на которую их объекты не могут долететь», — отметил военный блогер.

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Появилась информация о возможном первом уничтожении F-16 ВСУ
Shot: первый F-16 мог быть уничтожен ударом по аэродрому в Хмельницкой области
28 августа 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Milous

Первый F-16 мог быть уничтожен ударом по аэродрому в Хмельницкой области во время удара по аэродрому Староконстантинов. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Много лет состоит на вооружении у армии США и стран НАТО, одобрен для реэкспорта на Украину.

По данным источника канала, сейчас российские военные проводят объективный контроль для подтверждения результатов удара. Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ нанесли удар по этому аэродрому. Сообщается, что именно там находились переданные западными странами истребители.

Сразу после удара они поднялись в воздух и несколько часов кружили в этом районе. После чего они приняли решение вернуться в Староконстанинов, однако военными ВС РФ был нанесен повторный удар в результате которого и мог быть подбит F-16.

Источник уточнил, что информация сейчас проверяется. По его словам, требуется уточнить ещё несколько моментов до официальных заявлений

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#всу
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Курская АЭС работает штатно после сообщений о найденном снаряде HIMARS
28 августа 2024, 11:15

Фото: iStock/WangAnQi

Курская АЭС работает штатно после сообщений о найденном снаряде HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «‎Росэнергоатоме».
«Станция работает в штатном режиме», — сказали в «Росэнергоатоме».

Ранее сообщалось, что вблизи атомной станции под Курском нашли неразорвавшийся кассетный снаряд, который был начинен 180 поражающими элементами, сотрудники Росгвардии его обезвредили.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

До этого уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что всего в результате массовых обстрелов Вооруженных сил Украины в Курской области ранения получили 11 детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
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