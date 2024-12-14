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Российские зенитчики сбили три украинских БПЛА в зоне СВО

Минобороны: ЗРК «Стрела-10» уничтожила «Лелеку», «Валькирию» и «Фурию» ВСУ
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

В зоне специальной военной операции расчёты зенитных комплексов «Стрела-10» группировки войск «Запад» сбили три украинских беспилотника: «Лелека-100», «Валькирия» и «Фурия». Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
ЗРК «Стрела-10» активно используется для защиты сухопутных войск и объектов от воздушных угроз. Эти комплексы сканируют небо, сопровождают цели, которые не идентифицируются как «свои», и уничтожают их. Оружие эффективно действует как на месте, так и в движении, поражая дроны, самолёты и вертолёты противника.

В ведомстве отметили, что благодаря стабильным поставкам боеприпасов от подразделений материально-технического обеспечения расчёты не испытывают дефицита ракет и продолжают успешно выполнять задачи.



Ранее стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток».

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На объекте инфраструктуры в российском регионе началось возгорание из-за атаки дронов ВСУ
Клычков: в Орловской области произошло возгорание топлива после атаки БПЛА ВСУ
14 декабря 2024, 06:08

Фото: iStock/Kesu01

В Орловской области в результате атаки беспилотников ВСУ загорелось топливо на одном из инфраструктурных объектов, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.
Осколки сбитых дронов повредили окна нескольких частных домов.

По словам главы региона, пострадавших в результате атаки нет. На месте работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.

Нападение стало очередной попыткой ВСУ атаковать гражданские объекты.

В ночь с 13 на 14 декабря «Радио 1» передавало, что в небе над Орлом прогремели сильные взрывы. Также были показаны кадры происходящего. На тот момент все последствия атаки еще не были известны.

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Стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток»
За сутки группировка «Восток» ликвидировала 145 бойцов ВСУ с их техникой
14 декабря 2024, 05:28

Фото: istockphoto/IherPhoto

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли значительный урон вооружённым силам Украины за последние сутки. Как сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, в ходе активных действий удалось продвинуться в глубину обороны противника, уничтожив 145 военных, боевую технику и артиллерийские установки.
В частности, поражения понесли подразделения механизированных, горно-штурмовых бригад и территориальной обороны в районах Новополя, Великой Новоселки, Сторожевого и Днепроэнергии.

Были сорваны действия пяти инженерных групп в зонах Гуляйполя, Мирного и Луговского.

Также отражены три контратаки штурмовых групп противника.
В числе уничтоженной техники: боевое бронированное средство MaxxPro, автомобиль и артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 13 на 14 декабря в Брянской области силы ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ. Также на Кубани было сбито несколько вражеских БПЛА.

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В Брянской области силы ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ
14 декабря 2024, 03:12

Фото: iStock/ NiseriN

В Брянской области предотвращена попытка террористической атаки с использованием беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Силами ПВО Министерства обороны РФ было обнаружено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.
На месте работают оперативные и экстренные службы, продолжая обеспечивать безопасность территории. Губернатор выразил благодарность подразделениям ПВО за профессиональную работу.

Ранее сообщалось, что в ночь с 13 на 14 декабря на Кубани сбили несколько дронов ВСУ.

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В Черкасской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
14 декабря 2024, 03:07

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Черкасской области Украины ночью прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Черкасской области слышны звуки взрывов», — гласит сообщение.
Сигнал тревоги был зафиксирован в 21:09 (по киевскому времени), согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины.

Обстоятельства произошедшего пока не уточняются.

13 декаря в Одесской области также были зафиксированы взрывы.

Ранее ночью 14 декабря «Радио 1» передавало, что БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Орле. Позже сообщалось, что силы ПВО на Кубани уничтожили несколько беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать гражданские объекты региона

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На Кубани сбили несколько дронов ВСУ
14 декабря 2024, 02:30

Фото: istockphoto/Oselote

Этой ночью силы ПВО на Кубани уничтожили несколько беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать гражданские объекты региона, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
В станице Марьянской обломки одного из дронов упали на частный дом, что привело к повреждению хозяйственных построек и выбитым окнам. К счастью, пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные и специальные службы. Глава Красноармейского района Александр Харитонов контролирует ситуацию и поручил оказать помощь пострадавшим в восстановлении имущества.

Ранее «Радио 1» сообщало, что ночью БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Орле, ​атака ​была частично снята на видео.

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Ночью БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Орле — видео
Mash: ночью в Орле силы РФ устранили атакующие нефтебазу БПЛА ВСУ, есть видео
14 декабря 2024, 01:21

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над Орлом ночью прогремели сильные взрывы, сообщили жители города. В сети также появилось видео записи события.
Около половины первого ночи местные жители слышали звуки пролета беспилотников, а затем несколько взрывов. По предварительной информации, вражеские БПЛА могли попытаться атаковать местную нефтебазу, однако признаков пожара или значительных повреждений в этом районе не зафиксировано. Силы ПВО РФ уничтожили дронов ВСУ.

В Telegram-канале Mash выложили видео происходящего.



Жители продолжают делиться сведениями, уточняя, что взрывы слышались в нескольких районах города и их было как минимум четыре.

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«Страна»: в Киевской области прогремели взрывы
14 декабря 2024, 01:09

Фото: istockphoto/RamonCast

В Киевской области зафиксирована серия взрывов, сообщает украинское интернет-издание «Страна». Детали инцидента на данный момент неизвестны, однако местные источники сообщают о тревожной обстановке в регионе.
Информация о взрывах появилась на фоне продолжающегося напряжения в регионе, где ранее уже фиксировались подобные инциденты.

Ситуация остаётся под наблюдением.

Ранее 13 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале о начале массированного ракетного удара по Украине.

11 декабря сообщалось, что появилось видео последствий атаки ВСУ на Таганрог.

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На Украине военкомы похитили двух людей и держат их в ужасных условиях — видео
Дмитрук: в Запорожье ТЦК похитил двух мужчин, их держат без еды и воды
14 декабря 2024, 00:43

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В подконтрольном Киеву Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который по своей роли аналогичен российскому военкомату, похитили двух мужчин и держат их в крайне тяжелых условиях. Им не предоставляют ни еду, ни воду.
В своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что задержанные находятся в помещении с заклеенными окнами. Там не хватает спальных мест, некоторым приходится спать на полу.

«Запорожское ТЦК! Украли, избили и держат без воды, еды и даже условий для элементарной гигиены», — сказал депутат.
Дмитрук также опубликовал видео, показывающее антисанитарные условия содержания.



Ранее «Радио 1» передавало, что житель Курской области рассказал об атаках ВСУ.

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Команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине
NBC: команда Трампа ведёт переговоры с Киевом о мире на Украине
13 декабря 2024, 23:37

Фото: iStock/ValleraTo

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает с действующей администрацией и украинскими чиновниками возможности прекращения конфликта на Украине. Белый дом пока не выработал четкий план решения конфликта, однако переговоры с целью его завершения уже проводятся с Киевом.
Телеканал NBC News, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что советники Трампа и кандидаты на ключевые должности в его администрации еще не представили конкретный план урегулирования. Но источники утверждают, что Трамп нацелен на прекращение огня с первых дней своего президентства.

«Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день (как станет президентом)», — сообщил телеканалу один из источников.
Помощник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан провёл ряд встреч с Майком Уолтцем, который, вероятно, займёт эту должность в новой администрации. Их переговоры касались обмена информацией, однако детальной стратегии перемирия пока не обсуждалось.

Ранее Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО. Это вызвало неоднозначную реакцию у Илона Маска, которого подобное высказывание удивило.

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