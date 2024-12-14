Российские зенитчики сбили три украинских БПЛА в зоне СВО

В подконтрольном Киеву Запорожье сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), который по своей роли аналогичен российскому военкомату, похитили двух мужчин и держат их в крайне тяжелых условиях. Им не предоставляют ни еду, ни воду.