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В зоне специальной военной операции расчёты зенитных комплексов «Стрела-10» группировки войск «Запад» сбили три украинских беспилотника: «Лелека-100», «Валькирия» и «Фурия». Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве обороны РФ.
ЗРК «Стрела-10» активно используется для защиты сухопутных войск и объектов от воздушных угроз. Эти комплексы сканируют небо, сопровождают цели, которые не идентифицируются как «свои», и уничтожают их. Оружие эффективно действует как на месте, так и в движении, поражая дроны, самолёты и вертолёты противника.
В ведомстве отметили, что благодаря стабильным поставкам боеприпасов от подразделений материально-технического обеспечения расчёты не испытывают дефицита ракет и продолжают успешно выполнять задачи.
Ранее стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток».
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В ведомстве отметили, что благодаря стабильным поставкам боеприпасов от подразделений материально-технического обеспечения расчёты не испытывают дефицита ракет и продолжают успешно выполнять задачи.
Ранее стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток».
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Мария Моисеева