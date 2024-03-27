Снайпер ВСУ раскрыл дату заморозки конфликта на Украине

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Заморозка боевых действий на линии соприкосновения может произойти уже в текущем году или начале следующего. Об этом снайпер ВСУ с позывным «Дед», его словам передает украинское издание «Страна».
«Я действительно верю, что основные все события на поле боя будут решаться до конца этого года. Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет (заморозка конфликта – ред.)», — рассказал «Дед».
При этом он подчеркнул, что конфликт завершится не перемирием, а заморозкой активных действий на линии соприкосновения, как это было по линии АТО.
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