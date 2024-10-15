В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

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В ночь на понедельник воздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины, включая Николаевскую, Одесскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Винницкую и Кировоградскую области.
Также тревога прозвучала на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога была объявлена с 00:36 до 02:33 по московскому времени.
Удары по объектам на Украине со стороны российских войск начались 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога стала регулярным явлением по всей стране, особенно в связи с атаками на критическую инфраструктуру, оборонные объекты и системы связи.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины с помощью беспилотника разбросали противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» по территории Белгородской области. В результате этого инцидента в Белгородском районе на одной из мин подорвался легковой автомобиль.
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Удары по объектам на Украине со стороны российских войск начались 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога стала регулярным явлением по всей стране, особенно в связи с атаками на критическую инфраструктуру, оборонные объекты и системы связи.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины с помощью беспилотника разбросали противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» по территории Белгородской области. В результате этого инцидента в Белгородском районе на одной из мин подорвался легковой автомобиль.
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Елена Перлова