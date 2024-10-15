Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Тревога объявлена в восьми областях Украины, включая Николаевскую и Одесскую
15 октября 2024, 03:58
Фото: istock/Photoboyko

Фото: istock/Photoboyko

В ночь на понедельник воздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины, включая Николаевскую, Одесскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Винницкую и Кировоградскую области.
Также тревога прозвучала на подконтрольных ВСУ территориях Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога была объявлена с 00:36 до 02:33 по московскому времени.

Удары по объектам на Украине со стороны российских войск начались 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стояли украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога стала регулярным явлением по всей стране, особенно в связи с атаками на критическую инфраструктуру, оборонные объекты и системы связи.



Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины с помощью беспилотника разбросали противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» по территории Белгородской области. В результате этого инцидента в Белгородском районе на одной из мин подорвался легковой автомобиль.

Читайте также:

США: Киев должен вывести войска из Курской области

На Украине впервые продемонстрировали Су-27 с бомбами США SDB

Минобороны предложило считать ветеранами добровольцев, отражавших вторжение в РФ
#сша
#автомобиль
#карты
#данные
#онлайн
#тревога
#всу
#киев
#рф
#воздушная тревога
Москалькова обратилась к Киеву с просьбой найти вывезенных жителей Курской области
15 октября 2024, 03:50

Фото: Сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой установить местонахождение и посетить людей, насильно вывезенных из Курской области на территорию Украины.
Об этом Москалькова сообщила РИА Новости.

«Мы получили обращения от родственников о поиске родных и целых семей, насильно вывезенных в Украину. Я направила официальный запрос омбудсмену Украины, чтобы он помог найти этих людей и, если возможно, посетил их, чтобы оценить условия их содержания», — заявила Москалькова.
Ранее в аппарат российского омбудсмена поступили жалобы о пропаже более тысячи жителей Курской области, которые, как утверждается, были насильно вывезены украинскими военными. В ответ на это Россия продолжает активные боевые действия в регионе.

По данным Генштаба РФ, 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить территорию Курской области, но их наступление было остановлено. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим будет получать достойный ответ за атаки на гражданские объекты, и все цели России будут достигнуты.

Читайте также:

Омбудсмен Москалькова назвала число жителей, погибших в пограничных с Украиной областях

Появилась информация о том, что разыскиваются более 1000 жителей Курской области

Москалькова сообщила о посещении более 2 тыс. украинских военнопленных в РФ
#россия
#жалобы
#владимир путин
#президент
#обращения
#аппарат
#режим
#новости
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ разбросали мины «Лепесток» по Белгородской области: автомобиль подорвался
15 октября 2024, 00:24

Фото: istock/Yaroslav Litun

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника разбросали противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» по территории Белгородской области. В результате этого инцидента в Белгородском районе на одной из мин подорвался легковой автомобиль.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В районе села Красный Октябрь произошел подрыв автомобиля на мине. К счастью, никто не пострадал», — отметил Гладков.
По его словам, оперативные службы перекрыли участок дороги от окраины Красного Октября в сторону села Чайки для обеспечения безопасности населения и разминирования территории.

Боевики ВСУ впервые продемонстрировали истребитель советского производства Су-27, который вооружили управляемыми бомбами GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB), информирует Army Recognition. На кадрах можно увидеть процесс установки снарядов на держатель BRU-61, вмещающий четыре SDB. Держатель ставили с помощью специального адаптера на обычный пилон истребителя.

Читайте также:

США: Киев должен вывести войска из Курской области

Песков оценил вовлеченность Запада в конфликт на Украине

На Украине впервые продемонстрировали Су-27 с бомбами США SDB
#губернатор
#дороги
#участок
#telegram
#Вячеслав Гладков
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США: Киев должен вывести войска из Курской области
Дэвис: Киев должен вывести ВСУ из Курской области
14 октября 2024, 23:41

Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис предложил Киеву вывести украинские войска из Курской области, чтобы предотвратить дальнейшие потери. В эфире YouTube-канала Deep Dive он подчеркнул, что продолжение боевых действий в регионе ведет лишь к бессмысленным потерям.
«Единственное разумное решение для Украины — это вывести войска, восстановить границу и прекратить эту бессмысленную войну», — заявил Дэвис.
Он отметил, что Киев продолжает направлять подкрепления в этот регион, несмотря на отсутствие значительных успехов, что лишь усложняет снабжение войск и ухудшает их позиции.

По его мнению, первоначальная стратегия Украины заключалась в том, чтобы заставить Россию перебросить войска из других участков фронта, однако этого не произошло. В результате украинские силы только теряют позиции и продолжают нести потери.

Согласно данным Минобороны России, на 14 октября в боях в этом регионе ВСУ потеряли более 22 950 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая 157 танков, 72 боевые машины пехоты и 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

Читайте также:

Песков оценил вовлеченность Запада в конфликт на Украине

На Украине впервые продемонстрировали Су-27 с бомбами США SDB

Журналисты RT поговорили с мамой арестованной в Одессе Елены Чесаковой
#регион
#машины
#всу
#минобороны
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков оценил вовлеченность Запада в конфликт на Украине
Песков: Запад продолжает поддержку Украину, сохраняет вовлеченность в конфликт
14 октября 2024, 22:33

Фото: сайт Кремля

Западные страны продолжают поддерживать Украину, сохраняют высокую степень вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, по его словам, у них появились опасения после заявлений России о возможном ответе при стремительном увеличении степени их участия.
«Поддержка Украины продолжается, страны фактически продолжают свою и косвенную, и прямую вовлеченность в этот конфликт», — пояснил он.
Песков добавил, что при этом Запад стал опасаться необдуманных шагов после того, как Россия заявила, что стремительное повышение степени их вовлеченности в конфликт не останется без ответа.
«Да, они испытывают опасения, ибо российская сторона открыто заявила о том, какая может быть наша реакция на стремительное повышение степени их вовлеченности в конфликт», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Читайте также:

Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

В Европе хотят усилить санкции против «теневого флота» России

Евродепутат посетил Москву и сравнил ее с Европой
#россия
#санкции
#конфликт
#страны
#поддержка
#запад
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине впервые продемонстрировали Су-27 с бомбами США SDB
14 октября 2024, 21:32

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Боевики ВСУ впервые продемонстрировали истребитель советского производства Су-27, который вооружили управляемыми бомбами GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB), информирует Army Recognition.
На кадрах можно увидеть процесс установки снарядов на держатель BRU-61, вмещающий четыре SDB. Держатель ставили с помощью специального адаптера на обычный пилон истребителя.

Американская армия вооружилась SDB в 2006 году. Отделившись от крылатой машины, бомба раскрывает крылья и направляется к цели, основываясь на навигационных данных. Боевая часть снаряда пробивает железобетон до 90 сантиметров.

Весной сообщалось, что пилоты ВСУ имеют iPad, чтобы управлять западными вооружениями на советских истребителях.

Читайте также:

Минобороны предложило считать ветеранами добровольцев, отражавших вторжение в РФ

ПВО отражает атаку БПЛА в Брянской области

Стало известно, почему на Украине участились облавы военкомов
#мир
#украина
#всу
#истребитель
#бомба
#оружие
#новости
#война
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналисты RT поговорили с мамой арестованной в Одессе Елены Чесаковой
14 октября 2024, 21:29

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Журналисты RT побеседовали с мамой арестованной в Одессе за попытку повесить российский флаг на постамент памятника Екатерине Второй Елены Чесаковой.
«Я мнений своих не меняю. Так как я говорила, я так и буду говорить», — сказала она.

Мать Елены также говорила, что у нее не получилось уговорить дочь, чтобы та пошла на уступки. Елена, по словам матери, не стала молчать в отличие от многих на Украине.

Елена Чесакова скончалась в СИЗО в возрасте 43 лет. Официальной причиной смерти названа сердечная недостаточность. Журналистка Маргарита Симоньян отмечала мужество и смелость умершей. В частности, ее сравнивали с Зоей Космодемьянской. Бывший нардеп украинского парламента Олег Царев считает, что одесситку убили в изоляторе за ее поступок.

Читайте также:

Минобороны предложило считать ветеранами добровольцев, отражавших вторжение в РФ

ПВО отражает атаку БПЛА в Брянской области

ВС РФ освободили от ВСУ населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области
#мир
#украина
#одесса
#флаг
#россия
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны предложило считать ветеранами добровольцев, отражавших вторжение в РФ
14 октября 2024, 21:19

Фото: iStock/Oleg Elkov

Минобороны РФ предложило отнести к ветеранам боевых действий добровольцев, которые отражали вооруженное вторжение на территорию России. Соответствующий проект указ появился на официальном портале правовых актов. Тот же статус предлагается присваивать и тем, кто останавливал вражескую провокацию на границе.
В пояснительной записке отмечается, что проект подготовили для того, чтобы данная категория добровольцев смогла получать статус ветерана боевых действий или инвалида боевых действий. Территории, которые будут считаться прилегающими к зоне проведения СВО, предлагается определять федеральному правительству.
«В связи с динамикой проведения СВО перечень территорий Российской Федерации, прилегающих к районам проведения СВО, предлагается определять Правительством Российской Федерации», — указано в документе.
Расходы федерального бюджета в случае принятия этих изменений вырастут на 1,031 млрд рублей в 2025 году, на 1,124 млрд рублей в 2026 году и 1,256 млрд рублей в 2027 году.

Читайте также:

Льготы для участников СВО: как государство поддерживает контрактников во время службы

Российским военным будут компенсировать расходы за пользование личным авто в отпуске

Госдума рассмотрит предоставление ветеранам СВО льготы
#льготы
#проект
#расходы
#государство
#сво
#минобороны рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ПВО отражает атаку БПЛА в Брянской области
Богомаз: силы ПВО отражают воздушную атаку с применением БПЛА в Брянской области
14 октября 2024, 20:51

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО отражают украинскую воздушную атаку с применением БПЛА в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, комплексы противовоздушной обороны работают ведут работу по обнаружению и уничтожению вражеских целей.
«Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он.
Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили от ВСУ населенный пункт Черкасская Конопелька в Курской области, который находится всего в 6 километрах от Суджи. Войска ВС РФ полностью вытеснили ВСУ из нсела и вернули над ним полный контроль.

Читайте также:

ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт Черкасская Конопелька в Курской области

ТАСС: боевики ВСУ в упор расстреливали гражданских в Судже

Зеленский высказался об обстановке в Курской области
#работа
#бпла
#контроль
#всу
#вс рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил, что КНДР начинает участвовать в конфликте на стороне России
14 октября 2024, 20:13

Владимир Зеленский заявил, что КНДР начинает фактически участвовать в конфликте на стороне России. Об этом он объявил в своем телеграм-канале. По словам главы киевского режима, такие данные ему предоставило главное управление разведки.
Он также отметил, что выслушал доклад от главкома ВСУ Александра Сырского, который подробно рассказал про покровское направление в ДНР и вторжение украинских националистов в Курскую область.

Зеленский добавил, что разведка доложила ему о планах российской армии на «осень-зиму», когда в конфликт полностью включится Северная Корея.

Читайте также:

Зеленский высказался об обстановке в Курской области

Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Песков назвал сообщения об отправке военных КНДР на СВО «уткой»
#конфликт
#осень
#днр
#всу
#зеленский
#разведка
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате