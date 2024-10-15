Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в критической ситуации в Курской области, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он сравнил их положение с «удавом», который сжимает свою жертву в смертоносных кольцах.
По его словам, ВСУ не в состоянии остановить продвижение российских войск, а ухудшившиеся погодные условия усугубляют их положение.
Ранее российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области, заявил генерал-майор Апти Алаудинов. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 20 тысяч военных в этом направлении. Президент Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу по гражданским целям, и Россия даст достойный ответ.
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«Украинцы попали в ловушку, из которой не могут выбраться — им просто некуда бежать», — отметил Джонсон.
По его словам, ВСУ не в состоянии остановить продвижение российских войск, а ухудшившиеся погодные условия усугубляют их положение.
Ранее российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области, заявил генерал-майор Апти Алаудинов. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли более 20 тысяч военных в этом направлении. Президент Владимир Путин подчеркнул, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу по гражданским целям, и Россия даст достойный ответ.
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Елена Перлова