Снисхождения не будет: Хинштейн поможет прокуратуре взыскать украденные деньги

Александр Хинштейн (Фото: duma.gov.ru)
Правительство Курской области поддержит в суде иск к бывшему руководству АО «Корпорация развития Курской области» и ряду предпринимателей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
В своём телеграм-канале он написал , что областное правительство окажет всю необходимую помощь при расследовании должностных и коррупционных преступлений, а также возмещению ущерба, нанесённого российскому государству.
Генпрокуратура считает, что при исполнении госконтрактов было присвоено 32 млрд рублей, направленных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружения в Курской области.
Читайте также:
Хинштейн объявил взыскание Карнаушко за оценку ущерба в результате действий ВСУ
Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, пострадавших нет
Хинштейн возмутился отпуском курской чиновницы Мусьял в Индии
Генпрокуратура считает, что при исполнении госконтрактов было присвоено 32 млрд рублей, направленных из федерального бюджета на строительство фортификационных сооружения в Курской области.
«Каждый, кто преступил закон, должен знать, что никакого снисхождения и поблажек ему не будет. Особенно, когда речь идет о такой жизненно важной для всех курян теме, как строительство фортификационных сооружений», — подчеркнул Александр Хинштейн.
Читайте также:
Хинштейн объявил взыскание Карнаушко за оценку ущерба в результате действий ВСУ
Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, пострадавших нет
Хинштейн возмутился отпуском курской чиновницы Мусьял в Индии
Александр Бойцов