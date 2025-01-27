Хинштейн объявил взыскание Карнаушко за оценку ущерба в результате действий ВСУ

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)
Взыскание за оценку ущерба в результате действий ВСУ объявил врио главы Курской области Александр Хинштейн и.о. министра восстановления Алексею Карнаушко.
«Я хочу для всех, и членов правительства, и всех, кто сейчас меня слышит и видит, еще раз четко и ясно донести позицию. Ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине. Мы не освободили до конца всю нашу территорию. Мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами. В каком состоянии они вернутся к нам», — сказал Хинштейн в рамках заседания регионального правительства.Чиновник резюмировал, что порядок взыскания с министра Карнаушко будет обсуждаться в отдельном рабочем порядке.
Перед этим Карнаушко сообщил прессе, что ущерб для курского региона от действий украинских боевиков составил приблизительно 750 миллиардов рублей.
Накануне стало известно об обстреле со стороны ВСУ деревни Гирьи на курском направлении.
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