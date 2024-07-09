«Снова»: как Украина пытается подставить Россию

Фото: istockphoto/Im Yeongsik
Американская ракета ПВО Patriot попала в больницу Киева. Такое мнение выразил известный в США блогер Джексон Хинкл. К таким выводам он пришел, основываясь на записях с летящей ракетой и снимках с осколками от взрыва, которые размещены местными жителями в интернете.
«Американская ракета ПВО Patriot, выпущенная Украиной, попала сегодня утром в киевскую детскую больницу. Конечно, они обвиняют Россию <...> снова», — отметил Хинкл в социальных сетях.
По словам блогера, угодившая в госпиталь ракета является «перехватчиком» Patriot PAC-3, у которой заостренный нос, а не крылатой ракетой Х-101, у которой носовая часть закруглена.
Хинкл подчеркнул, что снаряд на записи также не имеет крыльев, которые характерны для российской Х-101.
Обозреватель призвал главу Белого дома Джо Байдена «прекратить отправку этим террористам бомб».
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Никита Кротов