Со строителей фортификаций в Белгородской области взыскали почти миллиард рублей

04 октября 2025, 13:34

«Ъ»: Суд взыскал 924 млн руб. со строителей фортификаций под Белгородом

Останкинский суд Москвы взыскал 924 млн рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».