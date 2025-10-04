Достижения.рф

Со строителей фортификаций в Белгородской области взыскали почти миллиард рублей

«Ъ»: Суд взыскал 924 млн руб. со строителей фортификаций под Белгородом
Фото: istockphoto/simpson33

Останкинский суд Москвы взыскал 924 млн рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Иск Генпрокуратуры предъявили бывшему первому заместителю директора Росгвардии Виктору Стригунову, экс‑вице‑губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину и аффилированным с ними лицам.

По решению суда, почти миллиард рублей обратили в доход государства.

Стригунова арестовали в июле по обвинениям в получении взяток в трёх эпизодах и злоупотреблении полномочиями, а Зайнуллина задержали в июне во время расследования хищений при строительстве защитных сооружений на границе. По данным следствия, около 500 млн рублей присвоили через завышение смет при производстве железобетонных изделий.

Никита Кротов

