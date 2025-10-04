Со строителей фортификаций в Белгородской области взыскали почти миллиард рублей
Останкинский суд Москвы взыскал 924 млн рублей с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области и Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Иск Генпрокуратуры предъявили бывшему первому заместителю директора Росгвардии Виктору Стригунову, экс‑вице‑губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину и аффилированным с ними лицам.
По решению суда, почти миллиард рублей обратили в доход государства.
Стригунова арестовали в июле по обвинениям в получении взяток в трёх эпизодах и злоупотреблении полномочиями, а Зайнуллина задержали в июне во время расследования хищений при строительстве защитных сооружений на границе. По данным следствия, около 500 млн рублей присвоили через завышение смет при производстве железобетонных изделий.
