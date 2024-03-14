«Собрали весь сброд»: Коц об ичкерийцах* в составе украинских ДРГ

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Военкор Александр Коц в своем Телеграм-канале сообщил, что составе украинских ДРГ, которые атакую Белгородскую и Курскую области, замечены ичкерийцы*.
Полевой командир Абдул Хаким аш-Шишани, который воевал против федеральных сил в Чечне на стороне Ичкерии, заявил об участии его боевиков в атаке на приграничные регионы России в составе украинских ДРГ. Как утверждает корреспондент, они называют себя последователями таких боевиков, как Шамиль Басаев.
Ранее в Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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* («Чеченская Республика Ичкерия» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
« В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми — герой. Кавказ хотят освобождать. Собрали весь сброд предателей, вырусей и поклонников признанного во всем мире террориста. И не стесняются», — написал военкор.
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* («Чеченская Республика Ичкерия» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
Алина Юрчак