Собянин: уничтожено еще три дрона, летевших на Москву
Вооруженные силы РФ уничтожили еще три беспилотника, пытавшихся атаковать Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Первое сообщение об уничтоженом беспилотнике глава города опубликовал в своем telegram-канале в 3:26. Следующее сообщение о ликвидации еще двух БПЛА появилось в 3:53. Средства ПВО на данный момент уничтожили свыше 20 вражеских дронов, атаковавших Москву.
К тому же известно об ударе украиснкого дрона по московскому Троицку. Жителям на улице пришлось укрываться под деревьями от летательного аппарата.
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