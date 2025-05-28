Собянин: уничтожено еще три дрона, летевших на Москву

Фото: iStock/ aapsky

Вооруженные силы РФ уничтожили еще три беспилотника, пытавшихся атаковать Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.



Первое сообщение об уничтоженом беспилотнике глава города опубликовал в своем telegram-канале в 3:26. Следующее сообщение о ликвидации еще двух БПЛА появилось в 3:53. Средства ПВО на данный момент уничтожили свыше 20 вражеских дронов, атаковавших Москву.

К тому же известно об ударе украиснкого дрона по московскому Троицку. Жителям на улице пришлось укрываться под деревьями от летательного аппарата.

Иван Мусатов

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