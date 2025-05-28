Над Рязанской областью прогремели взрывы из-за атаки дронов ВСУ на регион
Жители Рязанской области сообщают о минимум восьми взрывах из-за атаки украинских беспилотников на регион. Об этом пишет telegram-канал Mash.
«Со слов местных, минимум восемь взрывов раздалось в ребе над регионом. Первые из них услышали жители московского района ещё в 3:30, теперь — остальные», — передает издание.
К тому же известно о звуке выстрелов, которые жители услышали в районе местного НПЗ. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.
Помимо этого беспилотники атакуют Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил уже о свыше 20 дронах, которые были уничтожены ПВО.