Собянин: на подлете к Москве сбито несколько беспилотников
На подлете к Москве средства ПВО сбили два беспилотника в период с 22:00 до 23:00. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.
Первое сообщение о сбитом БПЛА мэр столицы опубликовал в 22:12 по местному времени. Следующая информация об уничтожении еще одного дрона появилась в 23:34.
На фоне этого telegram-канал Mash сообщил, что один из беспилотников был сбит в районе Солнечногорска. К тому же звуки взрывов слышны в подмосковной Истре. К тому же в московском аэропорту Шереметьево ограничили прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности.
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