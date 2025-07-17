Собянин: Силы ПВО отразили атаку двух БПЛА ВСУ, летевших на Москву
Два БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. На местах падения их обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
В Московской области в нескольких местах слышали звуки взрывов. Telegram-канал SHOT (со ссылкой на очевидцев) докладывает о характерном для БПЛА шуме в районе деревень Лыткино и Бакево Солнечногорского городского округа. Жители Зеленограда также наблюдали яркие вспышки в небе и слышали громкие звуки, связанные с работой ПВО.
В селе Алабушево были зафиксированы временные перебои с электроснабжением.
Ситуация находится на контроле, информация о возможных пострадавших или значительных разрушениях на данный момент отсутствует.
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