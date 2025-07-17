Собянин: Силы ПВО отразили атаку двух БПЛА ВСУ, летевших на Москву

17 июля 2025, 02:34

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Два БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы, были сбиты силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. На местах падения их обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.