На Украине заявили о готовности обменять останки советских солдат на бойцов ВСУ

16 июля 2025, 23:08

Мэр Львова захотел обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных ВСУ

Фото: iStock/Олег Копьёв

Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов на украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его соцсети.





Напомним, что ранее власти Львова начали демонтировать памятники и ограды на могилах воинов Красной армии в мемориальном комплексе. В Москве действия по эксгумации захоронений были охарактеризованы как свидетельство античеловеческой сущности киевского режима.



По словам Садового, эксгумация захоронений на территории бывшего «Холма Славы» советского периода завершена.





«Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков», — цитирует мэра Львова агентство.