На Украине заявили о готовности обменять останки советских солдат на бойцов ВСУ
Мэр Львова захотел обменять эксгумированные тела советских солдат на пленных ВСУ
Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов на украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его соцсети.
Напомним, что ранее власти Львова начали демонтировать памятники и ограды на могилах воинов Красной армии в мемориальном комплексе. В Москве действия по эксгумации захоронений были охарактеризованы как свидетельство античеловеческой сущности киевского режима.
По словам Садового, эксгумация захоронений на территории бывшего «Холма Славы» советского периода завершена.
«Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков», — цитирует мэра Львова агентство.Все они, включая останки разведчика Николая Кузнецова, будут перезахоронены на Голосковском кладбище. Именно эти останки мэр Львова предложил использовать для обмена.
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Николай Кузнецов, советский разведчик-нелегал, действовал в тылу врага во время Великой Отечественной войны под именем Пауля Зиберта. Он погиб в 1944 году в бою и был захоронен во Львове в 1960 году. Посмертно признан Героем Советского Союза.
Российские ветеранские организации и родственники Кузнецова неоднократно обращались с просьбой передать его прах в РФ, чтобы избежать регулярных актов вандализма со стороны националистов. Решения суда 2008 года о передаче его останков в Россию были отклонены мэром города Андреем Садовым.