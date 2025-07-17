Стали известны последствия удара ВСУ по Смоленской области

17 июля 2025, 01:43

Анохин: Из-за атаки дронов ВСУ на Смоленскую область пострадал один человек

Фото: iStock/sommersby

Над Смоленской областью сбит очередной украинский беспилотник. В результате атаки БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.





По словам главы региона, силы ПВО Министерства обороны России ликвидировали воздушную цель. Предварительная информация указывает, что падение обломков сбитого БПЛА привело к получению травм одним человеком и незначительным повреждениям гражданского объекта.





«Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы», — добавил Анохин.