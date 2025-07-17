Стали известны последствия удара ВСУ по Смоленской области
Анохин: Из-за атаки дронов ВСУ на Смоленскую область пострадал один человек
Над Смоленской областью сбит очередной украинский беспилотник. В результате атаки БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, силы ПВО Министерства обороны России ликвидировали воздушную цель. Предварительная информация указывает, что падение обломков сбитого БПЛА привело к получению травм одним человеком и незначительным повреждениям гражданского объекта.
«Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы», — добавил Анохин.Ранее сообщалось, что над Воронежем прогремело как минимум четыре взрыва. Причиной послужила работа систем противовоздушной обороны, сбивающих украинские БПЛА. Позже от Александра Гусева поступила информация, что несколько БПЛА ВСУ были обнаружены над городом.