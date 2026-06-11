На Украине исключили возможность массовой демобилизации
На Украине заявили о невозможности демобилизации из-за «низких показателей призыва»
Массовая демобилизация на Украине пока невозможна. Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов во время разговора с украинскими СМИ, передает РИА Новости.
Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года, однако конкретные сроки демобилизации в нём прописаны не были. Стоит отметить, что призыв не проходит спокойно. Граждане все чаще жалуются на силовые действия сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которые нередко избивают мужчин призывного возраста, а затем увозят их в микроавтобусах.
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По словам Гнатова, в настоящий момент не стоит подробно говорить о демобилизации, чтобы «не создавать у людей ложных надежд и не вводить их в заблуждение». Вопрос очень сложный, и над его решением постоянно работают.
«Пока невозможно разрешить массовое увольнение военнослужащих, когда темпы мобилизации недостаточны», — заявил начальник генштаба ВСУ.Он добавил, что рассматривается, например, идея освободить тех, кто действовал в составе ВСУ с 2022 года. Гнатов подчеркнул: чем выше будут показатели призыва, тем «больше возможностей» появится для увольнения бойцов.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.