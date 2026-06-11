На Украине исключили возможность массовой демобилизации

11 июня 2026, 00:47

На Украине заявили о невозможности демобилизации из-за «низких показателей призыва»

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Массовая демобилизация на Украине пока невозможна. Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов во время разговора с украинскими СМИ, передает РИА Новости.





Закон об ужесточении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года, однако конкретные сроки демобилизации в нём прописаны не были. Стоит отметить, что призыв не проходит спокойно. Граждане все чаще жалуются на силовые действия сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), которые нередко избивают мужчин призывного возраста, а затем увозят их в микроавтобусах.





«Трамп не фартовый»: экс-нардеп оценил роль США в переговорах по Украине

«Пока невозможно разрешить массовое увольнение военнослужащих, когда темпы мобилизации недостаточны», — заявил начальник генштаба ВСУ.