Собянин сообщил об атаке БПЛА ВСУ на Москву
Силы противовоздушной обороны РФ сбили 34 дрона, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Информация об уничтожении первых 14 БПЛА появилась в 03:25 по московскому времени. Примерно через 15 минут стало известно, что средства ПВО ликвидировали еще 20 украинских беспилотников.
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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