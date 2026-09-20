Собянин сообщил об атаке БПЛА ВСУ на Москву

20 сентября 2026, 03:51

Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили 34 БПЛА на подлёте к Москве

Фото: iStock/Chesky_W

Силы противовоздушной обороны РФ сбили 34 дрона, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.