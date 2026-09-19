Координатор Селезнёв отметил пользу видеомониторинга при голосовании в Подмосковье
Видеомониторинг и эффективное взаимодействие с Центром общественного наблюдения показали практическую пользу при голосовании на выборах в Подмосковье. Об этом заявил координатор Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнёв.
По его мнению, благодаря работе такого центра можно оперативно замечать и устранять любые недочёты.
«Где-то праздничные шарики перекрывают обзор камере, где-то стол установлен слишком близко к избирательной урне. Всё это операторы подмечают и сразу исправляют. Хочу поблагодарить за такое чёткое взаимодействие. Уверен, что мы и дальше будем двигаться вместе, делясь опытом применения технологий для пресечения любых нарушений, чтобы наши граждане могли спокойно голосовать по зову сердца», – сказал Селезнёв.Он также добавил, что выборы проходят спокойно, в честной конкуренции.
«Мы уже двое суток объезжаем избирательные участки в округах. Видим, что в целом выборы проходят достаточно спокойно, на высоком уровне. Наблюдается честная, справедливая и добросовестная конкуренция между партиями и кандидатами», – отметил координатор.В Московской области 18-20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. А в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне жители выбирают депутатов местных советов.
В регионе завершён второй день голосования. Впереди – заключительный, основной, день. В Подмосковье функционируют 3977 избирательных участков. В воскресенье они откроются в 8.00 и закроются в 20.00. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 000 наблюдателей.