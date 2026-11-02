02 ноября 2026, 09:58

Фото: Минобороны РФ

Российские войска за прошедшие сутки провели серию ударов по военной инфраструктуре и логистике ВСУ на разных направлениях СВО. Беспилотники и артиллерия ВС РФ поразили портовые объекты и суда в Одесской области, опорные пункты на Сумщине и в Запорожье, сорвали ротацию украинских подразделений на передовой. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Огонь по опорнику и технике ВСУ на Сумщине «Малка» ликвидировала ВСУ в Запорожской области ВС РФ ударили «Ланцетом» по пикапу с пехотой ВСУ Срыв ротации ВСУ под Запорожьем и на Днепропетровщине Успехи группировки войск «Запад»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Огонь по опорнику и технике ВСУ на Сумщине

«Малка» ликвидировала ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ ударили «Ланцетом» по пикапу с пехотой ВСУ

Срыв ротации ВСУ под Запорожьем и на Днепропетровщине

Успехи группировки войск «Запад»