Уничтожение «Нептунов» под Одессой, разгром опорников на Сумщине и срыв ротации ВСУ: последние новости СВО на 2 ноября
Российские войска за прошедшие сутки провели серию ударов по военной инфраструктуре и логистике ВСУ на разных направлениях СВО. Беспилотники и артиллерия ВС РФ поразили портовые объекты и суда в Одесской области, опорные пункты на Сумщине и в Запорожье, сорвали ротацию украинских подразделений на передовой. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 212 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 2 ноября ВС РФ продолжили серию атак с воздуха на портовые объекты, обеспечивающие нужды украинских войск, а также суда, задействованные в доставке военных грузов. Под удар, согласно данным Минобороны РФ, в районе Тузлы Одесской области попал склад, где хранились пусковые установки противокорабельных комплексов «Нептун». Ещё одна цель находилась в море, в 58 километрах южнее Одессы поражён сухогруз, перевозивший предназначенные для ВСУ грузы.
Огонь по опорнику и технике ВСУ на СумщинеВ ходе боевого дежурства разведчики зафиксировали передвижение вражеской автотехники и наземных робототехнических комплексов, а также установили точное расположение личного состава ВСУ в опорном пункте на Сумщине. Туда направили НРТК. Координаты поступили на пункт управления войск беспилотных систем 56-го десантно-штурмового полка группировки «Север».
Инженеры-техники, опираясь на разведданные, оснастили FPV-дроны кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми элементами. Эти дроны предназначались для уничтожения блиндажей, поражения живой силы и военной техники противника. Операторы успешно вывели дроны в указанный район и успешно поразили все назначенные цели.
По информации Минобороны РФ, в ходе выполнения боевой задачи расчёты успешно уничтожили три НРТК, а также два автомобиля высокой проходимости и опорный пункт, где находились военнослужащие ВСУ. Эффективное огневое воздействие на противника создало уязвимость в его обороне и ослабило боевой потенциал украинских подразделений на линии соприкосновения в зоне ответственности группировки «Север».
«Малка» ликвидировала ВСУ в Запорожской областиРазведчики группировки «Восток» с беспилотников засекли несколько укреплённых позиций ВСУ в лесополосах. Демаскирующим признаком стал регулярный подвоз боеприпасов и снабжения, его вели наземные роботизированные комплексы и тяжёлые гексакоптеры противника. В укреплениях были размещены укрытия, огневые точки и личный состав ВСУ. Часть сооружений служила пунктами управления БПЛА и площадками подготовки дронов к вылетам.
Координаты целей поступили расчётам 203-мм самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка». Артиллеристы отработали серию ударов по укреплённым позициям. Огневое поражение уничтожило оборонительные сооружения, пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ на позициях. Корректировку огня и управление стрельбой вели в реальном времени через отечественные средства связи и управления. Разгром опорных пунктов ослабил вражескую оборону и создал условия для дальнейшего продвижения штурмовых групп.
ВС РФ ударили «Ланцетом» по пикапу с пехотой ВСУВ зоне спецоперации бойцы 177-го полка морской пехоты группировки «Центр» активно применяют барражирующие боеприпасы «Ланцет» против боевой техники ВСУ. Минувшим днем воздушная разведка обнаружила пикап с живой силой противника. Согласно данным Минобороны РФ, расчёт разведывательного беспилотника точно скорректировал заход «Ланцета» на цель и зафиксировал её поражение.
Срыв ротации ВСУ под Запорожьем и на ДнепропетровщинеВоздушная разведка группировки «Восток» засекла перемещение украинских подразделений в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник пытался пополнить личный состав и перебросить пехоту на передовые позиции с помощью боевых бронированных машин и автотранспорта. По выявленным целям последовательно отработали ударные FPV-дроны.
Под удары попали автомобили с пехотой и материальными средствами, а также бронемашины, двигавшиеся к позициям противника. Часть техники поразили прямо на маршрутах движения вместе с находившейся в ней живой силой. В результате ротация ВСУ сорвана, уничтожены автомобили и боевые бронированные машины, включая бронеавтомобили HMMWV и «Козак», а также живая сила противника.