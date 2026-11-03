Силы ПВО с начала ночи сбили 69 БПЛА на подлёте к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ сбили уже 69 беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Поздним вечером 2 ноября стало известно об уничтожении 28 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. С наступлением ночи украинские дроны не прекратили свои безуспешные попытки — в результате средства ПВО Минобороны ликвидировали ещё 69 беспилотников на подлёте к столице.
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на местах падения обломков. Сведений о пострадавших или разрушениях на земле не поступало.
Ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что переговоры на рабочем уровне между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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