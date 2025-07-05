Собянин сообщил об отражении атаки двух БПЛА

05 июля 2025, 10:08

Собянин: средства ПВО отразили атаку двух летевших к Москве беспилотников

Сергей Собянин (Фото: www.kremlin.ru)

Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.