Собянин сообщил об уничтожении 29 БПЛА на подлёте к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ сбили 29 беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Информация об уничтожении 15 украинских дронов появилась в 00:40 по московскому времени. Почти через час стало известно, что средства ПВО ликвидировали еще 14 БПЛА. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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