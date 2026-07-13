Собянин сообщил об уничтожении 50 беспилотников на подлёте к Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после 20:30 в направлении Московского региона боевики запустили свыше 350 беспилотников. Расчёты ПВО перехватили большую часть аппаратов ещё на удалении от столицы, 50 дронов сбили на подлёте к Москве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украинские формирования выбирают целями гражданские объекты и создают угрозу для мирных жителей. По оценкам аналитиков, подобными налётами Киев стремится продемонстрировать западным союзникам способность причинять России ущерб на фоне отсутствия значимых результатов на фронте.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Среди её целей он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей Донбасса от преследований и геноцида со стороны киевских властей.
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