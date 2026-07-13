Собянин сообщил об уничтожении 50 беспилотников на подлёте к Москве

13 июля 2026, 08:27

Сергей Собянин (Фото: Telegram @mos_sobyanin)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после 20:30 в направлении Московского региона боевики запустили свыше 350 беспилотников. Расчёты ПВО перехватили большую часть аппаратов ещё на удалении от столицы, 50 дронов сбили на подлёте к Москве. Об этом он написал в своем Telegram-канале.