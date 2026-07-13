Командира полка ВСУ заподозрили в попытке снять деньги с карт погибших военных
Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко распорядился снять средства с банковских карт подчиненных и пытался скрыть потери нескольких расчетов в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства утверждает, что речь идет о военнослужащих, погибших во время боевых действий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
До этого стало известно, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб Украины угрожают забрать детей дезертиров в приют.
Читайте также: