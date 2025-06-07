Жители российского города сообщили о взрывах из-за атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новомосковск в Тульской области. Прогремело не меньше пяти взрывов. Информацию передают Telegram-каналы SHOT и Mash, ссылаясь на местных жителей.
Очевидцы сообщили о звуках взрывов примерно десять минут назад. Предварительно, работает ПВО. Жители поселка Каменецкий и Донского района также наблюдали яркие вспышки в небе. Официальной информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
При этом пресс-служба Росавиации сообщила, что в Калуге был введен специальный план «Ковер», временно ограничивающий прием и выпуск самолетов в аэропорту.
Ранее «Радио 1» передавало, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обнародовал списки погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи тела отказался забирать Киев.
Балицкий также высказался о причинах отказа, по его мнению: нежелание Киева выплачивать компенсации семьям погибших и стремление скрыть реальные масштабы потерь украинской армии.
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