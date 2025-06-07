Жители российского города сообщили о взрывах из-за атаки ВСУ

07 июня 2025, 23:54

Mash: В Новомосковске в Тульской области прогремели взрывы из-за атаки ВСУ

Фото: iStock/dzika_mrowka

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новомосковск в Тульской области. Прогремело не меньше пяти взрывов. Информацию передают Telegram-каналы SHOT и Mash, ссылаясь на местных жителей.