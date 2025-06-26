В Калуге введены ограничения на работу аэропорта для обеспечения безопасности

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В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.



«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось об ограничении работы аэропорта Внуково в Москве. Воздушная гавань перестала принимать и выпускать самолеты для обеспечения безопасности полетов.
Иван Мусатов

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