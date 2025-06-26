В Москве ограничена работа аэропорта Внуково для обеспечения безопасности
В московском аэропорту Внуково ограничили прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
В связи с этим аэропорт временно не отправляет и не принимает воздушные суда. Сотрудники Внуково принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.