В Москве ограничена работа аэропорта Внуково для обеспечения безопасности

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В московском аэропорту Внуково ограничили прием и отправку воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.



«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Внуково», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.

В связи с этим аэропорт временно не отправляет и не принимает воздушные суда. Сотрудники Внуково принимают необходимые меры для обеспечения безопасности.
Иван Мусатов

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