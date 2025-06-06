В районе аэропорта в Брянске произошел сильный взрыв из-за атаки ВСУ
В районе аэропорта в Брянске произошел сильный взрыв, предварительно, из-за атаки ВСУ на город. Об этом сообщает Mash.
«Сильный взрыв в районе аэропорта в Брянске. Предварительно, из-за атаки ВСУ» — передает telegram-канал.
При этом Shot сообщает, что над городом раздалось несколько взрывов. Предположительно, их причиной является работа ПВО по вражеским целям. При этом в районе аэропорта начался пожар после взрыва. Официальные источники пока никак не комментировали информацию о случившемся. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.