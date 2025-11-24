Достижения.рф

Собянин: уничтожили десятый летевший на Москву БПЛА

Фото: istockphoto/Terry Papoulias

Десятый летевший на столицу беспилотник сбили. Об этом 24 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



Его информацию приводит телеграм-канал «Осторожно, Москва».

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил градоначальник.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале о введении ограничений на полеты в аэропорту Домодедово. Однако через шесть минут эти ограничения отменили.

В то же время ведомство объявило о введении аналогичных мер в Жуковском, которые также сняли в 13:05 мск. Вместо этого ограничения ввели в Шереметьево.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0