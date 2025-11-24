Собянин: уничтожили десятый летевший на Москву БПЛА
Десятый летевший на столицу беспилотник сбили. Об этом 24 ноября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Его информацию приводит телеграм-канал «Осторожно, Москва».
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил градоначальник.
Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале о введении ограничений на полеты в аэропорту Домодедово. Однако через шесть минут эти ограничения отменили.
В то же время ведомство объявило о введении аналогичных мер в Жуковском, которые также сняли в 13:05 мск. Вместо этого ограничения ввели в Шереметьево.