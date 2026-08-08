Собянин высказался о модернизации московского метро

08 августа 2026, 20:35

Обновление московского метро стимулирует развитие региональных предприятий

Фото: istockphoto/hank5

Власти Москвы подвели итоги программы модернизации столичной подземки, отметив ее значительный вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения. Об этом стало известно 8 августа.