Собянин высказался о модернизации московского метро
Власти Москвы подвели итоги программы модернизации столичной подземки, отметив ее значительный вклад в развитие отечественного транспортного машиностроения. Об этом стало известно 8 августа.
Как заявил мэр Сергей Собянин, масштабные заказы города позволяют выстраивать долгосрочные производственные цепочки по всей стране, стимулировать создание новых мощностей и обеспечивать занятость тысяч специалистов. Особо подчеркивается, что российские заводы эффективно решают задачи импортозамещения, несмотря на санкционные ограничения.
В своем Макс градоначальник перечислил конкретных поставщиков: так, Петербург оснащает поезда системами видеонаблюдения и дверными блоками, Тверская область отвечает за климат-контроль, интерьер и навигационные панели, а Владимирская — за тяговые двигатели. Редукторы производят в Демихово (МО), цифровые информ-системы — в Ростовской области, поручни — в Нижегородской, а кресла для пассажиров и машинистов поставляют из Татарстана. Собянин также отметил, что по темпам обновления подвижного состава Москва уверенно опережает другие крупные города Европы и Америки.
Ранее Собянин вручил награды лауреатам столичной премии в области журналистики. Подробности в нашем материале.
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