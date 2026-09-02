Собянин вручил высокие награды выдающимся москвичам

02 сентября 2026, 11:47

Фото: Telegram @mos_sobyanin

В преддверии Дня города 31 августа в Мраморном зале мэрии глава Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным жителям столицы, чья работа уже стала служением на благо родины.





На мероприятии собрались строители, артисты, транспортники, педагоги, руководители предприятий, инженеры и журналисты. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил из рук градоначальника и заместитель главного редактора «Вечерней Москвы» Алексей Зернаков, который активно помогает бойцам СВО, находящимся на линии фронта.





«Строятся новые линии метро, дороги, открываются поликлиники, детские сады, снимается кино. А еще тысячи наших ребят сражаются на СВО, и москвичи все делают для победы», — подчеркнул Собянин.