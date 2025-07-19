Собянин: за два часа на подлете к Москве уничтожено 13 вражеских БПЛА
За прошедшие два часа на подлете к Москве было уничтожено 13 вражеских беспилотников. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем telegram-канале.
Последнее сообщение об уничтожении беспилотника появилось на канале главы города в 01:46 по местному времени. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.
До этого Собянин периодически публиковал информацию о ликвидации БПЛА. Первые данные о сбитии дронов появились в 0:20, когда мэр рассказал об уничтожении трех беспилотников.
На фоне этого происходит атака украинских БПЛА на Московскую область. К тому же Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропорту Шереметьево.
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