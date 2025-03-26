Марочко: бойцы ВС РФ подвинулись вперед в ДНР

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По словам военного эксперта Андрея Марочко, в ДНР российской армии удалось продвинуться вперед возле Ивановки и Ямполовки. Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши войска в ходе активных боевых действий продвинулись в районах Ивановки и Ямполовки. После продавливания украинской оборонительной линии в пределах 500 метров на данном участке фронта ВС РФ заняли новые рубежи», — рассказал агентству эксперт.
Ранее стало известно об отбитой украинской атаке на отдельном участке фронта в Курской области. Это удалось сделать солдатам 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север».
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Иван Мусатов